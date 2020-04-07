Генсек ООН обратился к медработникам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш распространил видеопослание по случаю Всемирного дня здоровья.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"В этом году Всемирный день здоровья проходит в очень трудное для всех нас время.

Мое сегодняшнее послание обращено к нашим работникам сферы здравоохранения - медсестрам, акушерам, техникам, фельдшерам, фармацевтам, врачам, водителям, уборщикам, администраторам и многим другим, - которые работают днем и ночью, с тем чтобы мы оставались в безопасности.

Сегодня мы как никогда глубоко признательны всем вам за то, что вы круглосуточно работаете, подвергая себя рискам, для преодоления этой свирепствующей пандемии.

2020 год - это Международный год медсестры и акушерки, и я хотел бы отметить их особо ценный опыт работы и преданность своему делу.

У всех из нас есть повод благодарить медсестер и акушерок за их заботу и профессионализм. И я знаю это на своем опыте.

Медсестры выполняют едва ли не самую большую работу в области здравоохранения. Они тяжело трудятся и выдерживают на себе долгие часы работы, рискуя при этом получить травму, заразиться или повредить свое психическое здоровье в условиях работы, связанной с сильным стрессом. Им часто приходится утешать умирающих.

Акушерки заботятся о благополучии людей в самом начале жизни. Во время пандемии их работа становится еще более сложной: они обеспечивают безопасное появление новорожденных в нашем мире.

Обращаюсь к медсестрам и акушеркам во всем мире: Спасибо вам за вашу работу!

В эти опасные для здоровья времена я говорю всем работникам сферы здравоохранения: мы вас морально поддерживаем и рассчитываем на вас.

Мы гордимся вами, и вы вдохновляете нас. Мы в долгу перед вами.

Спасибо вам за то, что каждый день и повсюду вы меняете мир к лучшему".