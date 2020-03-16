Генсек ООН о ​COVID-19: Мы пройдем через это вместе

Мы все обеспокоены ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID 19. Я знаю, что многие взволнованы, встревожены и не знают, что делать. Это совершенно нормально.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Мы сталкиваемся с медицинской проблемой, не похожей ни на одну другую в нашей жизни.

Тем временем вирус распространяется, опасность растет, и наши системы здравоохранения, экономика и повседневная жизнь подвергаются серьезным испытаниям.

Наиболее уязвимыми являются наиболее пострадавшие - особенно пожилые люди и люди, уже страдающие от других заболеваний. Те, кто не имеет доступа к надежному медицинскому обслуживанию, а также те, кто живет в нищете или на грани нищеты.

Социально-экономические последствия возникновения пандемии и одновременного замедления темпов экономического роста будут затрагивать большинство из нас в течение нескольких месяцев.

Но распространение вируса достигнет своего пика. Наши экономики восстановятся. А до тех пор мы должны действовать сообща, чтобы замедлить распространение вируса и заботиться друг о друге.

Это время для проявления благоразумия, а не для паники. Научных исследований, а не стигматизации. Фактического анализа ситуации, а не испуга.

Даже несмотря на то, что эта ситуация была классифицирована как пандемия, мы можем контролировать ее. Мы можем замедлить передачу инфекции, предотвратить заражение и спасти жизни людей. Но для этого потребуются беспрецедентные действия на индивидуальном, национальном и международном уровнях.

COVID-19 - наш общий враг. Мы должны объявить войну этому вирусу. Это означает, что страны несут ответственность за подготовку, активизацию и расширение масштабов своей деятельности.

Каким образом? Путем реализации эффективных стратегий сдерживания; путем активизации и совершенствования систем чрезвычайного реагирования; путем значительного увеличения возможностей для тестирования и ухода за пациентами; путем гарантирования готовности больниц и того, чтобы они были обеспечены помещениями, предметами снабжения и необходимым персоналом. И за счет жизненно важного медицинского вмешательства.

Все мы также несем ответственность- следовать советам врачей и принимать простые практические меры, рекомендованные органами здравоохранения. Помимо того, что вирус привел к кризису в области общественного здравоохранения, он подрывает мировую экономику.

Финансовые рынки сильно пострадали из-за неопределенного положения дел. Глобальные цепочки поставок были нарушены. Инвестиционный и потребительский спрос упал, создав реальный и растущий риск глобальной рецессии.

По оценкам экономистов Организации Объединенных Наций, этот вирус может стоить мировой экономике по меньшей мере 1 триллион долларов в этом году – а возможно, и намного больше.

Ни одна страна не может сделать это в одиночку. Больше, чем когда-либо, правительства должны сотрудничать в целях оживления экономики, расширять государственные инвестиции, стимулировать торговлю и обеспечивать адресную поддержку людям и общинам, наиболее затронутым этим заболеванием или более уязвимым к его негативным экономическим последствиям, включая женщин, которые зачастую несут непропорционально тяжелое бремя работы по уходу за больными.

Пандемия показала, что между всеми членами нашей человеческой семьи существует крепкая и неразрывная связь. Предотвращение дальнейшего распространения COVID-19 является общей задачей для всех нас.

Организация Объединенных Наций - включая Всемирную организацию здравоохранения - полностью мобилизована Являясь частью нашей человеческой семьи, мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю вместе с правительствами, чтобы обеспечить руководство на международном уровне и помочь миру справиться с этой угрозой.

Мы оказались в этой ситуации все вместе - и мы пройдем через это все вместе".