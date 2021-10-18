Генсек ООН: Неравенство в распределении вакцин ведет к распространению новых штаммов COVID-19

Неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов.

Неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире ведет к возникновению и распространению новых штаммов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Неравенство в вакцинах позволяет вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на еще большее число смертей и продлевая экономический спад", - написал генсек ООН в Twitter.

Он отметил, что без "скоординированного, равного подхода" в вопросе распространения вакцинации не удастся добиться сокращения числа случаев заражения ни в одной стране.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 240,6 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 4,9 миллиона человек. В общей сложности на земном шаре поставлено более 6,6 миллиарда прививок против коронавируса.