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Генсек ООН: Давайте сделаем 2021 год годом Исцеления

Генсек ООН: Давайте сделаем 2021 год годом Исцеления От лица Организации Объединенных Наций желаю всем вам счастливого и мирного Нового года!
Здоровье
30 декабря 2020 г. 11:40
Генсек ООН: Давайте сделаем 2021 год годом Исцеления

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш направил мировой общественности новогоднее видеообращение.

Как сообщает Report в тексте обращения говорится:

"Дорогие друзья!

2020 год стал годом испытаний, трагедий и слез.

Пандемия COVID-19 перевернула нашу жизнь и обрекла мир на страдания и горе. Мы уже потеряли стольких близких, а пандемия продолжает бушевать, поражая новых людей и унося новые человеческие жизни.

В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Исчезают рабочие места и накапливаются долги. Особенно трудно приходится детям.

Обостряется проблема насилия в семье, и повсюду становится небезопасно.

Но впереди — Новый год. И с его приближением мы видим, как за горизонтом брезжат новые лучи надежды - люди протягивают руку помощи соседям и незнакомцам, специалисты, работающие "на передовой", отдают этому делу все свои силы, ученые разрабатывают вакцины в рекордно короткие сроки, страны берут на себя новые обязательства по предотвращению климатической катастрофы.

Если мы будем работать сообща, и будем едины и солидарны, эти лучи надежды могут просиять на весь мир.

Таков урок этого самого трудного года.

И изменение климата, и пандемия COVID-19 — это кризисы, которые могут быть преодолены только всеми вместе, в процессе строительства всеохватного и устойчивого будущего.

Главной целью Организации Объединенных Наций в 2021 году будет создание глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году.

Каждое правительство, город, компания и каждый отдельный человек могут сыграть свою роль в реализации этого замысла.

Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом Исцеления - исцеления от последствий смертоносного вируса, исцеления подорванной экономики и общества, устранения разделений и начала действий по исцелению нашей планеты.

Таким должно быть наше новогоднее обещание на 2021 год.

От лица Организации Объединенных Наций желаю всем вам счастливого и мирного Нового года".

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