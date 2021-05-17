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Генпрокуратура даст правовую оценку выявленным нарушением в двух больницах

Генпрокуратура даст правовую оценку выявленным нарушением в двух больницах В Хачмазской центральной районной больнице и Сиязаньском лечебно-диагностическом центре были выявлены факты грубых нарушений технических нормативных правовых актов
Здоровье
17 мая 2021 г. 10:27
Генпрокуратура даст правовую оценку выявленным нарушением в двух больницах
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Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает проверки в медицинских учреждениях, функционирующих в подчинении юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB).

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверок в Хачмазской центральной районной больнице и Сиязаньском лечебно-диагностическом центре были выявлены факты грубых нарушений технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов и требований в области организации питания пациентов.

Документы были собраны и представлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки выявленным фактам.

Отметим, что в рамках контрольных мероприятий, проводимых в лечебно-профилактических учреждениях, проверяется организация режима питания больных, качество продуктов питания, санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков, соблюдение требований безопасности пищевых продуктов.

Общественность будет проинформирована о результатах проверок.

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Версия на азербайджанском языке İki xəstəxanada kobud pozuntular aşkarlanıb, sənədlər prokurorluqdadır

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