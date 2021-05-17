Генпрокуратура даст правовую оценку выявленным нарушением в двух больницах

В Хачмазской центральной районной больнице и Сиязаньском лечебно-диагностическом центре были выявлены факты грубых нарушений технических нормативных правовых актов

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает проверки в медицинских учреждениях, функционирующих в подчинении юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB).

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверок в Хачмазской центральной районной больнице и Сиязаньском лечебно-диагностическом центре были выявлены факты грубых нарушений технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов и требований в области организации питания пациентов.

Документы были собраны и представлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки выявленным фактам.

Отметим, что в рамках контрольных мероприятий, проводимых в лечебно-профилактических учреждениях, проверяется организация режима питания больных, качество продуктов питания, санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков, соблюдение требований безопасности пищевых продуктов.

Общественность будет проинформирована о результатах проверок.