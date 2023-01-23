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Генетики обнаружили новую наследственную болезнь, вызывающую иммунодефицит

Генетики обнаружили новую наследственную болезнь, вызывающую иммунодефицит Ученые Вандербильтского университета (штат Теннесси, США) выявили ранее неизвестное генетическое расстройство, повышающее риск развития инфекционных заболеваний, которые вызывают микробы, в норме присутствующие у человека, и неопасные для людей без расстр
Здоровье
23 января 2023 г. 06:54
Генетики обнаружили новую наследственную болезнь, вызывающую иммунодефицит

Ученые Вандербильтского университета (штат Теннесси, США) выявили ранее неизвестное генетическое расстройство, повышающее риск развития инфекционных заболеваний, которые вызывают микробы, в норме присутствующие у человека, и неопасные для людей без расстройств иммунной системы.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

Авторы исследования занимались лечением мальчика, который страдал от тяжелых и рецидивирующих грибковых, вирусных, микобактериальных и других инфекций. Ученые выявили у него мутацию в гене белка IRF4, который играет ключевую роль в развитии и функционировании нескольких типов иммунных клеток.

Мутации в этом белке также связаны с болезнью Уиппла — редкой бактериальной инфекцией кишечника, вызывающей диарею, потерю веса, расстройства брюшной полости, боль в суставах.

Ученые выявили семь пациентов из шести неродственных семей на четырех континентах с тяжелым комбинированным иммунодефицитом, у которых были рецидивирующие и серьезные инфекции, включая пневмонию, вызванную грибком Pneumocystis jirovecii. У каждого пациента была одинаковая мутация в гене IRF4. Мутация была de novo, то есть дети не унаследовали ее от родителей.

Эту мутацию ученые "протестировали" на генетически модифицированных мышах: у животных также наблюдался тяжелый иммунодефицит.

Первичные иммунодефициты представляют собой генетические дефекты, повышающие восприимчивость к инфекционным заболеваниям и в некоторых случаях — к раку. На сегодняшний день выявлено 485 видов первичных иммунодефицитов. Сейчас их распространенность оценивается в один случай на каждые 1000–5000 рождений.

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