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Генетики добились прорыва в лечении онкоподобного заболевания у детей

Генетики добились прорыва в лечении онкоподобного заболевания у детей Ученые из Каролинского института определили происхождение серьезного ракоподобного заболевания, поражающего детей. Открытие позволит разработать первые специфичные лекарства от гистиоцитоза X.
Здоровье
17 декабря 2022 г. 06:38
Генетики добились прорыва в лечении онкоподобного заболевания у детей

Ученые из Каролинского института определили происхождение серьезного ракоподобного заболевания, поражающего детей. Открытие позволит разработать первые специфичные лекарства от гистиоцитоза X.

Как сообщает Report, исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

Лангергансоклеточный гистиоцитоз (ЛКГ, гистиоцитоз X) — это редкое заболевание, которое в основном поражает детей и в тяжелых случаях может привести к летальному исходу. При ЛКГ клетки иммунной системы гистиоциты начинают неконтролируемо делиться, вызывая рубцевания костной и легочной ткани.

На протяжении десятилетий ученые спорили о том, мутирование каких иммунных клеток вызывает ЛКГ: дендритных клеток или моноцитов. В новом исследовании биологи показали, что обе теории близки к истине. Ученые объединили данные секвенирования отдельных клеток и микроскопию тканей и клеток пациентов.

Они обнаружили, что мутировавшие клетки ЛКГ обладают свойствами, сходными как с моноцитами, так и с дендритными клетками, а также с относительно недавно открытым типом дендритных клеток, так называемым дендритным типом клеток 3 (DC3).

Открытие позволит разработать таргетную терапию гистиоцитоза.

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