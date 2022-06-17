Гендиректор ВОЗ: Страны не могут бороться с угрозами с сфере здравоохранения в одиночку

Было множество независимых исследований и более 300 рекомендаций по пандемии коронавируса, одной из которых было принятие юридических договоров по помощи стран друг другу.

Ппроведено множество независимых исследований и более 300 рекомендаций по пандемии коронавируса, одной из которых было принятие юридических договоров по помощи стран друг другу.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на панели “Управление глобальным здравоохранением” в рамках IX Глобального Бакинского форума.

"Если страны мира объединят усилия по выработке общих мер по этой угрозе, тогда вопрос будет решен. Ни одна страна не сможет это сделать в одиночку", - отметил глава ВОЗ.

Он напомнил, что на встрече в прошлом месяце было принято решение увеличить бюджет ВОЗ на 50 процентов: "Это будет использовано для предоставления более качественных услуг правительствам".

Гебрейесус отметил, что ВОЗ поможет правительствам укрепить систему здравоохранения.