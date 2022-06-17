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Гендиректор ВОЗ: Страны не могут бороться с угрозами с сфере здравоохранения в одиночку

Гендиректор ВОЗ: Страны не могут бороться с угрозами с сфере здравоохранения в одиночку Было множество независимых исследований и более 300 рекомендаций по пандемии коронавируса, одной из которых было принятие юридических договоров по помощи стран друг другу.
Здоровье
17 июня 2022 г. 10:16
Гендиректор ВОЗ: Страны не могут бороться с угрозами с сфере здравоохранения в одиночку

Ппроведено множество независимых исследований и более 300 рекомендаций по пандемии коронавируса, одной из которых было принятие юридических договоров по помощи стран друг другу.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на панели “Управление глобальным здравоохранением” в рамках IX Глобального Бакинского форума.

"Если страны мира объединят усилия по выработке общих мер по этой угрозе, тогда вопрос будет решен. Ни одна страна не сможет это сделать в одиночку", - отметил глава ВОЗ.

Он напомнил, что на встрече в прошлом месяце было принято решение увеличить бюджет ВОЗ на 50 процентов: "Это будет использовано для предоставления более качественных услуг правительствам".

Гебрейесус отметил, что ВОЗ поможет правительствам укрепить систему здравоохранения.

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Версия на английском языке Ghebreyesus: WHO offers to establish council of heads of state
Версия на азербайджанском языке Tedros Qebreyesus: "ÜST dövlət başçılarından ibarət şuranın yaradılmasını təklif edir"

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