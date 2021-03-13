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Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан

Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан Азербайджан в настоящее время возглавляет Движение неприсоединения
Здоровье
13 марта 2021 г. 10:21
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус в видеоформате принял участие в обсуждениях с послами государств-членов Движения неприсоединения, организованных женевским отделением ООН и постоянным представительством Азербайджана при других международных организациях.

Как передает Report, об этом Т.Гебреисус сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Заявив, что дискуссии прошли плодотворно, Т.Гебреисус поблагодарил Азербайджан, который в настоящее время возглавляет Движение неприсоединения, за проведение специальной сессии ООН по борьбе с коронавирусом и выдвижение резолюции, связанной с вакцинами, в Совете ООН по правам человека.

Отметим, что на онлайн-саммите Организации экономического сотрудничества 31 января президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах государств-членов выступить с проектом резолюции от имени Движения неприсоединения в Совете ООН по правам человека. Этот проект резолюции об обеспечении справедливого доступа к вакцинам от коронавируса уже был выдвинут Азербайджаном в Совете по правам человека.

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Версия на английском языке WHO Director-General expresses gratitude to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ÜST-ün baş direktoru Azərbaycana təşəkkür edib

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