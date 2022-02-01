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Гендиректор ВОЗ: Мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты

Гендиректор ВОЗ: Мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса в мире и ростом смертности.
Здоровье
1 февраля 2022 г. 18:46
Гендиректор ВОЗ: Мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса в мире и ростом смертности.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, выступая по вторник на брифинге в Женеве, он отметил, что смертность растет в большинстве регионов планеты.

"После того как "омикрон" был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год", - сказал он.

"Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты", - добавил гендиректор ВОЗ.

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