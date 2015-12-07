Гендиректор: Состояние находящихся в больнице девяти спасенных с месторождения "Гюнешли" стабильное

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ "Состояние здоровья находящихся в настоящее время в больнице 9 нефтяников, пострадавших в результате пожара и аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли", стабильное".

Об этом Report заявила генеральный директор Центральной больнице нефтяников Лейла Сеидбейли.

Она отметила, что жизни больных ничего не угрожает, проводится соответствующее лечение: "Только один больной был прооперирован - это начальник блока Аллахверди Мамедов. Его состояние также нормальное".

По словам гендиректора, 6 декабря после оказания медицинской помощи домой был выписан еще один больной - Мехдиев Исмаил, 1976 года рождения, однако его состояние ухудшилось и, он вернулся в больницу: "Когда Исмаил Мехдиев находился в больнице, мы предложили ему остаться еще, однако он настоял на выписке, мы были вынуждены отпустить его. В настоящее время серьезных проблем со здоровьем нет. Рекомендовано остаться в больнице для того, чтобы быть под контролем врачей".

Л.Сеидбейли подчеркнула, что выписанные из больницы 21 человек 7 декабря придут на повторное обследование: "Они находятся на учете в поликлинике нашей больницы".

Отметим, что 4 декабря примерно в 17:40 сильная буря вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар. В результате спасательных работ спасены 33 человека, тело одного нефтяника передано семье, поиски 29 человек продолжаются.