Гендиректор госпиталя Liv Bona Dea: Постараемся сделать так, чтобы люди заботились о своем здоровье

Мы хотим, чтобы люди стали больше заботиться о своем здоровье, ценили его, и постараемся помочь им в этом.

Мы хотим, чтобы люди стали больше заботиться о своем здоровье, ценили его, и постараемся помочь им в этом.

Об этом Report сказал генеральный директор госпиталя Liv Bona Dea Танер Озбек.

"Проведенная сегодня в госпитале конференция на тему "360-градусная оценка турецко-азербайджанского братства" – один из примеров нашего сотрудничества в военной, медицинской и многих других сферах под лозунгом "Одна нация - два государства". Цель в том, чтобы просветить как можно большее число людей о такой болезни, как рак. Мы уже провели ряд кампаний в связи с этим и продолжим впредь", - сказал он.

T.Озбек подчеркнул, что сегодня турецко-азербайджанское сотрудничество развивается во всех сферах: "Мы хотим еще больше развить это сотрудничество в сфере здравоохранения".