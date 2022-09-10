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Гендиректор госпиталя Liv Bona Dea: Постараемся сделать так, чтобы люди заботились о своем здоровье

Гендиректор госпиталя Liv Bona Dea: Постараемся сделать так, чтобы люди заботились о своем здоровье Мы хотим, чтобы люди стали больше заботиться о своем здоровье, ценили его, и постараемся помочь им в этом.
Здоровье
10 сентября 2022 г. 15:53
Гендиректор госпиталя Liv Bona Dea: Постараемся сделать так, чтобы люди заботились о своем здоровье

Мы хотим, чтобы люди стали больше заботиться о своем здоровье, ценили его, и постараемся помочь им в этом.

Об этом Report сказал генеральный директор госпиталя Liv Bona Dea Танер Озбек.

"Проведенная сегодня в госпитале конференция на тему "360-градусная оценка турецко-азербайджанского братства" – один из примеров нашего сотрудничества в военной, медицинской и многих других сферах под лозунгом "Одна нация - два государства". Цель в том, чтобы просветить как можно большее число людей о такой болезни, как рак. Мы уже провели ряд кампаний в связи с этим и продолжим впредь", - сказал он.

T.Озбек подчеркнул, что сегодня турецко-азербайджанское сотрудничество развивается во всех сферах: "Мы хотим еще больше развить это сотрудничество в сфере здравоохранения".

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Версия на английском языке General Manager of Liv Bona Dea Hospital: We will do our best for people to value their health
Версия на азербайджанском языке "Liv Bona Dea Hospital"ın baş direktoru: "İnsanların öz sağlamlığına dəyər verməsinə çalışacağıq"

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