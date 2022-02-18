О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гендиректор BioNTech: Коронавирус с нами будет еще 10 лет

Гендиректор BioNTech: Коронавирус с нами будет еще 10 лет "Мир будет жить с коронавирусом еще 10 лет".
Здоровье
18 февраля 2022 г. 06:15
Гендиректор BioNTech: Коронавирус с нами будет еще 10 лет

"Мир будет жить с коронавирусом еще 10 лет".

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил генеральный директор BioNTech Угур Шахин.

Он сказал, что штамм-омикрон не будет последним вариантом.

Гендиректор подчеркнул, что вакцина против нового штамма будет готова в апреле-мае из-за медленных темпов сбора данных.

"Вирус продолжает фундаментально мутировать, и различные варианты распространяются по всему миру", - отметил представитель BioNTech.

BioNTech и ее партнер Pfizer в настоящее время работают над вакциной специально для варианта омикрон.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "BioNTech"in baş direktoru: "Koronavirus daha 10 il bizimlədir"

Самое важное

BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
Ереван надеется на подписание с Баку соглашения по строительству железной дороги
17 февраля 2022 г. 11:59
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 30 лет
17 февраля 2022 г. 00:00
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
16 февраля 2022 г. 19:08
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях
16 февраля 2022 г. 17:27
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
15 февраля 2022 г. 19:58
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi