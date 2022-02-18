Гендиректор BioNTech: Коронавирус с нами будет еще 10 лет

"Мир будет жить с коронавирусом еще 10 лет".

"Мир будет жить с коронавирусом еще 10 лет".

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил генеральный директор BioNTech Угур Шахин.

Он сказал, что штамм-омикрон не будет последним вариантом.

Гендиректор подчеркнул, что вакцина против нового штамма будет готова в апреле-мае из-за медленных темпов сбора данных.

"Вирус продолжает фундаментально мутировать, и различные варианты распространяются по всему миру", - отметил представитель BioNTech.

BioNTech и ее партнер Pfizer в настоящее время работают над вакциной специально для варианта омикрон.