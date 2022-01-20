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Гейтс: Мир ожидают гораздо более опасные пандемии, чем COVID-19

Гейтс: Мир ожидают гораздо более опасные пандемии, чем COVID-19 Основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир может столкнуться с гораздо более опасными пандемиями, чем COVID-19.
Здоровье
20 января 2022 г. 10:48
Гейтс: Мир ожидают гораздо более опасные пандемии, чем COVID-19

Основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир может столкнуться с гораздо более опасными пандемиями, чем COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он призвал правительства выделить миллиарды долларов для борьбы с будущими патогенами и увеличения запасов вакцин.

Штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" - "одни из трансмиссивных, из когда-либо существовавших, однако человечеству, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", приводит слова миллиардера газета Financial Times.

Необходимо, как сказал Гейтс, потратить миллиарды долларов на то, чтобы подготовиться к будущим заболеваниям, сэкономить "триллионы долларов ущерба" и спасти миллиарды жизней, что стало бы "неплохой страховкой".

Многие инновации, направленные на подготовку к будущей пандемии, также могут быть полезны для решения существующих глобальных проблем со здоровьем, например, путем создания вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии, добавил он.

Как сказал ранее Гейтс, в мире пока не предпринимается должных усилий для обеспечения готовности к возможной новой пандемии. Такая готовность, по его мнению, должна включать способность создавать вакцину в течение 100 дней и наличие производственной базы, позволяющей изготовить эту вакцину в течение последующих 100 дней в объемах, обеспечивающих мировую потребность. Для этого, указал Гейтс, необходимо инвестировать больше средств как в развитие национальных систем здравоохранения, так и в производство вакцин.

Благотворительный фонд, возглавляемый основателем компании Microsoft Гейтсом и его бывшей супругой Мелиндой, как отмечает издание, выделяют 300 млн долларов США Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

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