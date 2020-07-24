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Гейтс: К концу года препараты значительно изменят ситуацию

Гейтс: К концу года препараты значительно изменят ситуацию Специалисты до конца текущего года могут разработать новые эффективные препараты, которые помогают людям, заразившимся коронавирусом, это облегчит борьбу с распространением инфекции.
Здравоохранение
24 июля 2020 г. 08:44
Гейтс: К концу года препараты значительно изменят ситуацию

Специалисты до конца текущего года могут разработать новые эффективные препараты, которые помогают людям, заразившимся коронавирусом, это облегчит борьбу с распространением инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью журналистам телеканала CNN.

Миллиардер полагает, что до начала 2021 года специалисты усовершенствуют методы выявления заражения новым коронавирусом. Гейтс отметил, что создание препаратов, которые могут помочь уже инфицированным людям, является "наиболее многообещающим направлением, хотя о нем и не говорят так часто, как о вакцине".

"Если есть несколько препаратов, которые в совокупности снижают смертность и развитие серьезных заболеваний более чем на 80%, возможно, более чем на 90%, то это поможет облегчить ужасное бремя", - полагает предприниматель. "Думаю, что к концу года препараты значительно изменят ситуацию", - подчеркнул Гейтс.

По мнению миллиардера, применение вакцины может помочь прекратить массовое распространение коронавируса в "богатых странах" к концу 2021 года. Как полагает Гейтс, "возможно, в течение девяти месяцев после этого" такого же результата удастся достичь "в мире в целом".

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