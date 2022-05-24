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Гебрейесуса переизбрали на пост гендиректора ВОЗ

Гебрейесуса переизбрали на пост гендиректора ВОЗ Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус (ВОЗ) переизбран на этот пост на второй пятилетний срок полномочий.
Здоровье
24 мая 2022 г. 19:46
Гебрейесуса переизбрали на пост гендиректора ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус (ВОЗ) переизбран на этот пост на второй пятилетний срок полномочий.

Как сообщает Report, соответствующее решение приняла во вторник 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения.

Голосование по соответствующей резолюции состоялось на закрытом заседании ассамблеи. Как заявил по его завершении юридический советник ВОЗ, "75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по предложению Исполнительного комитета назначает доктора Тедроса Аданома Гебрейесуса в качестве генерального директора Всемирной организации здравоохранения".

После этого Гебрейесус принес присягу.

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Версия на азербайджанском языке Qebreyesus yenidən ÜST-ün baş direktoru seçilib

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