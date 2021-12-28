Гастроэнтеролог: С наступлением зимы вероятность заболеваний органов ЖКТ возрастает

Заболевания органов пищеварительной системы встречаются в любое время года. С наступлением зимнего периода погода становится все холоднее, в результате чего вероятность заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) возрастает.

Заболевания органов пищеварительной системы встречаются в любое время года. С наступлением зимнего периода погода становится все холоднее, в результате чего вероятность заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) возрастает.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Эмин Мамедов.

По его словам, в первую очередь, по мере охлаждения воздуха повышается кислотность желудочного сока: "Кроме того, холодная погода является одним из основных факторов, вызывающих стресс. Другая причина - зимой большинство граждан предпочитают включать в рацион консервированные овощи и соленья. Употребление соленой пищи оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, что, в свою очередь, может привести к реактивному гастриту. Лицам, страдающим хроническим гастритом, рекомендуется отказаться от солений и маринадов. Квашеные, маринованные и соленые овощи также выступают серьезным провоцирующим фактором для людей с желчнокаменной болезнью. Употребление этих продуктов может привести к усилению боли и обострению заболевания".

Специалист напомнил, что зимой увеличивается доля потребления мучных блюд и снижается интенсивность физической активности, что также приводит к частому возникновению этих проблем: "Не стоит забывать, что скоро Новый год. В праздничные дни всегда меняется рацион питания. Смешивание различной пищи, переедание и чрезмерное употребление некоторыми гражданами алкогольных напитков приводят к тому, что ежегодно после праздничных дней наблюдается рост обращений, связанных с жалобами на расстройства пищеварения. Чаще всего встречаются жалобы пациентов на острую боль в желудке, язвенную болезнь желудка, эрозии (поверхностные повреждения слизистой желудка), камни в желчном пузыре, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), алкогольное поражение желудка и печени. По этой причине следует обратить внимание на правильный подбор продуктов и прием пищи за праздничным столом".

Гастроэнтеролог отметил, что рак желудка - онкологическое заболевание, которое наносит вред не только здоровью человека, но и влечет за собой серьезный социальный и экономический ущерб: "По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного агентства по изучению рака (IARC), с 2020 по 2040 год в статистике заболеваемости раком желудка ожидается очень серьезная тенденция роста. В отчете также говорится, что у мужчин будет более высокий показатель заболеваемости раком желудка. Поэтому ВОЗ рекомендует странам разработать общую стратегию по раннему выявлению, профилактике и скорейшему началу лечения онкологии желудка. Одним из ключевых моментов здесь является ранняя диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно рака желудка. При выявлении заболевания на поздней стадии вероятность выживания пациента в течение пяти лет составляет менее 30 процентов, то есть это заболевание с очень серьезной летальностью. Рак желудка можно полностью победить, если заболевание выявлено на ранней стадии".

"Важно знать, что если есть жалобы на функциональные расстройства ЖКТ и этот процесс длится около месяца, то следует обратиться к специалисту, потому что прием лекарства без назначения врача повышает риск для развития болезней желудка.

Важной отличительной особенностью заболеваний желудочно-кишечного тракта является то, что их можно предотвратить и они легко поддаются профилактике. Рак желудка - самое серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое можно предотвратить с помощью своевременного проведения эндоскопического обследования (раннее выявление). То есть, эндоскопия и современная гастроэнтерология играют неоценимую роль в спасении жизней. В заключение хочу отметить, что нормальный режим сна, здоровое питание и своевременное обследование - один из лучших существующих способов продлить жизнь и предотвратить развитие серьезных осложнений" - добавил Э.Мамедов.