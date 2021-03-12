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Гастроэнтеролог назвал причины неприятного запаха изо рта

Гастроэнтеролог назвал причины неприятного запаха изо рта Ношение защитных масок дало людям возможность понять, какой у них запах изо рта.
Здоровье
12 марта 2021 г. 04:53
Гастроэнтеролог назвал причины неприятного запаха изо рта

Ношение защитных масок дало людям возможность понять, какой у них запах изо рта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о чем говорит неприятное дыхание, объяснил гастроэнтеролог Никита Харлов.

"Как гастроэнтеролог я тоже чувствую запах изо рта у пациентов, и довольно четко по опыту могу сказать, на каком уровне у пациента находится заболевание. Либо это заболевание на уровне пищевода, где у нас, например, происходит изжога, либо на уровне желудка. В самом худшем случае это на уровне перехода из желудка в двенадцатиперстную кишку или в самой кишке. На каждом из этих уровней возможен заброс содержимого выше, который обжигает слизистую, повреждает ее, и именно этот запах поврежденной слизистой, к которому может присоединиться хеликобактерная инфекция, выдает состояние органов у человека", – сказал Никита Харлов.

Бывают и другие причины неприятного запаха, добавил гастроэнтеролог.

"Еще хуже, если человек имеет плохую перевариваемость пищи, то есть недостаток ферментов, тогда уже запах совсем отвратительный, но это встречается довольно редко. То есть у человека чувствуется запах непереваренной пищи, которую еще с прошлого дня он не переварил в желудке. Иногда еще бывает печеночный запах изо рта, он, как правило, связан с интоксикацией, а не с тем, что происходит в полости пищеварительной системы", – отметил Никита Харлов.

Запах изо рта может появиться в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции.

"Коронавирус обостряет самые слабые места, то есть там, где у человека были предыдущие хронические заболевания, они обостряются в постковидном синдроме. Соответственно, могут усилиться как ощутимые проявления для человека в виде боли, вздутия, тяжести, раздраженного кишечника, так и в виде запаха изо рта", – объяснил Никита Харлов.

Если вам один раз не понравился запах изо рта, это уже повод обратиться к врачу для диагностики, отметил он. Врач должен определить, на каком уровне происходит повреждение слизистой. В зависимости от повреждения он скажет, что именно надо делать, самолечением тут не справиться, подчеркнул гастроэнтеролог.

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