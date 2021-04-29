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ВОЗ: Вакцинация изменит ход истории

ВОЗ: Вакцинация изменит ход истории Директор Европейского регионального бюро ВОЗ высоко оценил солидарность стран в борьбе против индийского штамма коронавируса
Здоровье
29 апреля 2021 г. 12:53
ВОЗ: Вакцинация изменит ход истории

"На протяжении 200 лет вакцины защищали нас от серьезных болезней. Так и с вакциной против коронавируса. Вакцины ведут нас к устойчивости."

Как передает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн брифинге посвященном ситуации с COVID-19 в Европейском регионе.

Клюге отметил, что 5.5% жителей европейского региона переболели COVID-19, а свыше 7% прошли полную стадию вакцинации, но он также добавил, что угроза все равно остается.

"Вакцины спасают жизни. Они и меняют ход пандемии и помогают с ней справится. Без эпидемиологического надзора мы не сможем выявлять новые варианты коронавируса. Если мы хотим взять вверх над болезнями, мы должны проводить плановые вакцинации. Вакцинация изменит ход истории " - заявил он.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ также затронул тему индийского штамма и рассказал о сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где заражения COVID-19 бьют рекорды каждый день. "Очень важно понимать, что ситуация в Индии может произойти в любой стране. Когда охват вакцинации низок, это вызывает "шторм" в любой стране. Солидарность в данной ситуации очень важна... Многие страны, в том числе страны Европейского Союза оказывают помощь Индии в виде предоставления лекарств и других необходимых медикаментов." - сказал Клюге.

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Версия на английском языке WHO: Vaccination to change course of history

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