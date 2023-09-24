Ганире Пашаевой диагностировали гипотоническое состояние неясного происхождения

В Станцию скорой и неотложной медицинской помощи Абшеронской районной центральной больницы при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) 23 сентября около 03:01 поступил вызов для Пашаевой Ганиры Алескер гызы.

В Станцию скорой и неотложной медицинской помощи Абшеронской районной центральной больницы при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) 23 сентября около 03:01 поступил вызов для Пашаевой Ганиры Алескер гызы.

Об этом в ответ на запрос Report сказала руководитель отдела по связям с общественностью и маркетинга TƏBİB Замира Адилова.

По ее словам, бригада в короткие сроки прибыла по адресу вызова, была оказана необходимая первая помощь.

"Г.Пашаевой было диагностировано гипотоническое состояние неясного происхождения", - отметила З.Адилова.

Она добавила, что врачи рекомендовали продолжить лечение в стационаре.

"По просьбе членов семьи бригадой скорой медицинской помощи депутат была эвакуирована в Центральную клиническую больницу", - отметила Замира Адилова.