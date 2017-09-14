Ганира Пашаева: В Азербайджане необходимо сократить срок, предусмотренный для искусственного оплодотворения

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Положение закона в связи с трансплантацией органов и тканей, принятого в свое время в Азербайджане, не работает в полной мере".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ганира Пашаева.

По ее словам, в стране трансплантология не может развиваться только проведением пересадок печени и почек: "Поэтому представители министерства здравоохранения должны быть приглашены на заседание комитета здравоохранения, и необходимо выяснить почему эти механизмы не работают, если в этой сфере никаких проблем нет. Так как эти недостатки наносят вред имиджу нашей страны. Несмотря на наличие большого количества возможностей в этой области в системе здравоохранения страны, больные направляются за рубеж. Валюта уходит за пределы нашей страны".

Член комитета отметила, что сегодня в стране все еще используются органы членов семьи: "Если не находится донор, тогда проведение операции становится невозможным. Поскольку вопроса о пересадке органов и тканей из тела умершего все еще нет. Также нет механизма для желающих стать донорами. К примеру, я сама написала завещание, в котором говорится, что дарю свои органы после смерти. Но я не знаю как будет происходить процесс донорства, если со мной что-то произойдет завтра. Каждый год умирает большое количество молодых людей, страдающих от недостатка органов".

В то же время Г.Пашаева коснулась важности принятия законопроекта "О репродуктивном здоровье". Она отметила, что в Азербайджане достаточно разводов среди бездетных семей: "Связанный с этим вопрос нашел свое отражение в законопроекте. Согласно проекту, если у мужа и жены в течение 10 лет нет детей, то государство окажет им помощь для проведения искусственного оплодотворения. Специалисты говорят, что это долгий срок. Если государство оказывает эту поддержку гражданину один раз, тогда можно сократить этот срок до 5 лет. Поскольку за 10 лет по этой причине множество семей может распасться. Я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос сокращения этого срока до 5-6 лет. Здесь играют роль возраст и другие факторы".