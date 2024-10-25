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Габалинская ЦРБ: Поощрительные надбавки врачам с начала 2024 года существенно выросли

Габалинская ЦРБ: Поощрительные надбавки врачам с начала 2024 года существенно выросли В первые шесть месяцев этого года в Габалинской районной центральной больнице размер поощрительных надбавок для врачей превысил 3600 манатов.
Здоровье
25 октября 2024 г. 15:06
Габалинская ЦРБ: Поощрительные надбавки врачам с начала 2024 года существенно выросли

Габалинская районная центральная больница (РЦБ) отмечает рост с начала 2024 года размера поощрительных надбавок врачам на фоне увеличения числа пациентов.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства обязательного медицинского страхования Лейла Латифова во время медиатура в Габалинской районной центральной больнице, организованного TƏBİB и Государственным агентством обязательного медицинского страхования.

По ее словам, после внедрения ОМС наблюдается значительный рост увеличения доходов работников здравоохранения:

"Врачам ежемесячно выплачиваются фиксированные и поощрительные надбавки в зависимости от результатов работы. Если в 2023 году размер поощрительных надбавок для врачей в Габалинской ЦРБ составлял в среднем 733 маната, то за первое полугодие 2024 года эта цифра возросла до 1206 манатов. Это связано с увеличением числа пациентов и ростом количества медицинских услуг и тарифов в Пакете услуг по ОМС. В результате у некоторых врачей размер поощрительных надбавок, рассчитанных по результатам работы, составлявший максимум 2200 манатов в 2023 году, за первое полугодие 2024 года превысил 3600 манатов", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk altı ayında Qəbələ RMX-da çalışan həkimlərin həvəsləndirici əlavəsi 3600 manatı keçib

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