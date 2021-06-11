G7 выдаст миллиард доз вакцин для всего мира

Страны "Большой семерки" (G7) намерены выделить как минимум 1 млрд доз вакцин от коронавируса для других государств.

Страны "Большой семерки" (G7) намерены выделить как минимум 1 млрд доз вакцин от коронавируса для других государств.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press , об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, половину этих вакцин поставят США, а Великобритания - 100 млн доз.

Администрация Джонсона уточнила, что первая партия из 5 млн доз будет поставлена из Великобритании в ближайшие недели, а остальной объем доставят в течение следующего года.

Британский премьер-министр ожидает, что остальные страны G7 также пообещают помощь в поставках вакцин, так как это поможет всему миру восстановиться от коронавируса.

Ранее президент США Джо Байден указывал, что Вашингтон пожертвует 500 млн доз препаратов от COVID-19 для других стран, чтобы предоставить доступ к вакцинам во всем мире. До этого Белый дом заключил соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении полумиллиона доз разработанной ими вакцины от коронавируса.