Французский госсоветник: Лучше всех с ветеранами войны работают армейские психотерапевты

Прошедшие войну военнослужащие с ПТСР в большинстве случаев не хотят рассказывать о произошедшем, боятся, что их не поймут.

Прошедшие войну военнослужащие с ПТСР в большинстве случаев не хотят рассказывать о произошедшем, боятся, что их не поймут.

Об этом французскому бюро Report заявил директор Международного совета по дипломатии и диалогу (İCDD), госсоветник Эрик Гозлан, комментируя случаи посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у военных.

По его словам, у прошедших войну военнослужащих часто встречается посттравматическое стрессовое расстройство: "Примерно 10-15 процентов солдат во всех армиях переживают посттравматическое стрессовое расстройство. Большинство этих военных испытывают острые стрессовые реакции, "флешбэки" (неоднократное яркое переживание образов войны), чуткость к звукам, кошмары, страх, острое беспокойство и др. Эти лица даже перестают испытывать положительные эмоции, наоборот, у них преобладают негативные эмоции, такие как злость, гнев. В таких случаях большинство из них прибегает к алкоголю, насилию, чтобы самостоятельно справиться с этими эмоциями".

Эксперт отметил, что известны три способа лечения посттравматического стрессового расстройства. По его словам, это – психотерапия, лекарства от депрессии и кислородная терапия, к применению которой приступили несколько месяцев назад: "В любом случае, чтобы быть понятыми, эти люди должны выговорить, выразить свою боль. Этому синдрому свойственно то, что военные думают, будто их семьи, не пережившие того, что пережили они, никогда их не поймут. Работу следует вести не только с пациентами, но и с их семьями. Невозможно этих военных пожизненно держать в больницах. Для их выздоровления им рекомендуется быть рядом с семьями. Для этого члены их семей должны научиться слушать и понимать их. Они должны знать, когда стоит, а когда не стоит будить их при ночных кошмарах".

Э.Гозлан отметил, что "флешбэки" могут преследовать военнослужащих всю жизнь, и роль терапевта – одолеть эти случаи и научить их продолжать нормальную жизнь: "Люди разные и потому по-разному переносят посттравматическое стрессовое расстройство. Однако эти больные не инвалиды, цель – помочь им жить нормально. Порой лекарства от депрессии помогают на некоторое время, другим помогает психотерапия. Проблема лечения психотерапией заключается в том, что военные в большинстве случаев не хотят говорить, боятся, что их не поймут. По этой причине психотерапевтов целесообразнее готовить в армии. Они даже могут быть бывшими военными. Потому что тогда они скорее поймут пациента, и тогда лечение будет успешнее. Похвально, что правительство Азербайджана заботится об этих военных, делает все возможное для их лечения".