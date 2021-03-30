Французский эксперт раскритиковал политику вакцинации ЕС

"Вакцинирование лишь небольшой части граждан европейских стран против COVID-19 сегодня происходит из-за безответственных решений Европейского Союза".

"Вакцинирование лишь небольшой части граждан европейских стран против COVID-19 сегодня происходит из-за безответственных решений Европейского Союза".

Как сообщает французское бюро Report, об этом комментируя ситуацию с вакциной против коронавируса в Европе заявил заместитель директора Института урбанизма Парижского университета Сорбонна, профессор Жан-Антуан Дюпра (Jean-Antoine Duprat).

По его словам, на уровне Европейского Союза предпринимаются попытки избежать ответственности при принятии решений в связи с вакцинами: "В то время как сегодня в Великобритании вакцинирована половина населения, во Франции вакцинировано только 10 процентов. В целом, в вопросе вакцинации на уровне Европейского Союза с самого начала были допущены серьезные недостатки. США и Великобритания, в отличие от стран ЕС, начали переговоры с лабораториями о производстве вакцины. Этим странам удалось быстро наладить сотрудничество между государственным и частным секторами по производству вакцин".

Жан-Антуан Дюпра сказал, что задержки с вакцинацией европейских граждан напрямую связаны с административными волокитами на уровне Союза: "Европейский Союз как будто пытался скинуть цену, как при купле-продаже товаров. Цель состояла в том, чтобы быстро обеспечить вакцинацию максимального числа населения. В отличие от Европейского Союза, Израиль в это время подписал соглашение о прямом сотрудничестве с лабораториями для получения всех вакцин. Он даже согласился заплатить за это большую сумму. Однако в Европе этому препятствовали волокита и медленная процедура получения разрешений. И это один из главных факторов, который привел к возникновению нынешней сложной ситуации".

Среди стран Европейского Союза больше всего вакцинировано населения в Мальте, на втором месте - Венгрия.