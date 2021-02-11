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Фонд YAŞAT отправил трех раненых ветеранов на лечение в Турцию

Фонд YAŞAT отправил трех раненых ветеранов на лечение в Турцию Фондом принимаются меры для приглашения в нашу страну врачей из Турции и Израиля
Здоровье
11 февраля 2021 г. 12:51
Фонд YAŞAT отправил трех раненых ветеранов на лечение в Турцию

Тяжелораненые ветераны Отечественной войны Исаев Валех Мехрадж оглу, Гамидов Магеррам Алиашраф оглу и Расулов Эльшад Алмурад оглу сегодня утром были отправлены Фондом YAŞAT на лечение в Турцию.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение наших раненых до полного его завершения. Наряду с этим, в настоящее время Фондом принимаются меры для приглашения в нашу страну врачей из Турции и Израиля. Приглашенные Фондом специалисты будут привлечены к обследованию наших раненых, их лечению и проведению операций.

Для облегчения процесса обращения в Фонд сдан в пользование портал yashat.gov.az. Для ознакомления с отчетностью можно перейти по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau.

При Фонде также действует "горячая линия - 8110"

Да ниспошлет Всевышний исцеления нашим ветеранам!

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Версия на английском языке ФотоYASHAT Foundation sends three war veterans to Turkey
Версия на азербайджанском языке Фото“YAŞAT” Fondu üç qazini Türkiyəyə müalicəyə göndərib

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