Фонд YAŞAT отправил трех раненых ветеранов на лечение в Турцию

Фондом принимаются меры для приглашения в нашу страну врачей из Турции и Израиля

Тяжелораненые ветераны Отечественной войны Исаев Валех Мехрадж оглу, Гамидов Магеррам Алиашраф оглу и Расулов Эльшад Алмурад оглу сегодня утром были отправлены Фондом YAŞAT на лечение в Турцию.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение наших раненых до полного его завершения. Наряду с этим, в настоящее время Фондом принимаются меры для приглашения в нашу страну врачей из Турции и Израиля. Приглашенные Фондом специалисты будут привлечены к обследованию наших раненых, их лечению и проведению операций.

Для облегчения процесса обращения в Фонд сдан в пользование портал yashat.gov.az. Для ознакомления с отчетностью можно перейти по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau .

При Фонде также действует "горячая линия - 8110"

Да ниспошлет Всевышний исцеления нашим ветеранам!