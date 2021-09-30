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Фонд YAŞAT: Еще 3 ветеранов вернулись из Турции после лечения

Фонд YAŞAT: Еще 3 ветеранов вернулись из Турции после лечения Получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны Идрисов Аршад Рафик оглу, Мисирзаде Рахиб Мубариз оглу, Аманли Нурлан Ширзад оглу вернулись на родину после успешного завершения лечения в Турции.
Здоровье
30 сентября 2021 г. 12:44
Фонд YAŞAT: Еще 3 ветеранов вернулись из Турции после лечения

Получившие тяжелые ранения во время Отечественной войны Идрисов Аршад Рафик оглу, Мисирзаде Рахиб Мубариз оглу, Аманли Нурлан Ширзад оглу вернулись на родину после успешного завершения лечения в Турции.

Как сообщает Report, раненые были направлены в Турцию Фондом YAŞAT.

Фонд также обеспечит раненых лекарственными средствами для продолжения лечения.

В Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 43 ветеранов, направленных в эту страну по заключению зарубежных врачей, приглашенных в Азербайджан Фондом YAŞAT, и местных врачей. Фонд YAŞAT будет контролировать процесс лечения раненых военнослужащих до полного их выздоровления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəyə göndərilən daha 3 qazimiz sağalaraq Vətənə geri dönüb

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