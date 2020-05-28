Представительство Фонда Гейдара Алиева и АМОР провели в Москве акцию по сдаче крови

По инициативе российского представительства Фонда Гейдара Алиева, Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) и при поддержке Центра крови Первого московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова в Москве состоялась традиционная донорская акция.

Как передает российское бюро Report, акция, направленная на лечение больных COVID-19, была приурочена к 28 мая – Дню Республики.

В акции, состоявшейся на кафедре трансфузиологии и гематологии Первого московского государственного медуниверситета им.И.М.Сеченова, у выздоровевших от коронавируса лиц была взята кровь, от которой потом отделили плазму. Эта плазма будет использована для лечения больных от COVID-19.

Глава Центра крови Первого московского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Алигейдар Рагимов сообщил журналистам, что при организации Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) и российского представительства Фонда Гейдара Алиева в Центре ежегодно проходит акция по сдаче крови.

"Эта акция приносит очень большую пользу. Для спасения больных, а порой для спасения их жизней имеется большая необходимость в донорской крови. Нынешняя акция пришлась на сложный период. Москва около двух месяцев живет в режиме самоизоляции. Поэтому число доноров ограничено. Как вы знаете, при лечении больных-носителей вируса COVID-19 используется плазма из компонентов крови. Для этих больных применяется лечение плазмаферезом, используется плазма крови вылечившихся от коронавируса лиц", - сказал он.

Профессор А.Рагимов назвал похвальным проведение в такой период акции по сдаче крови российским представительством Фонда Гейдара Алиева и выразил благодарность участникам акции.

Член правления АМОР, кандидат медицинских наук Самир Алиев отметил, что в Москве традиционно проводится донорская акция "У крови нет национальности" и подчеркнул, что в этом году кровь была сдана и для больных коронавирусом, и для страдающих от других болезней. Молодежь-члены АМОР приняли активное участие в акции.

Отметим, что вот уже 11 лет российское представительство Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанское молодежное объединение России проводят акцию по сдаче крови. Эта акция "У крови нет национальности" в этом году пришлась на период пандемии коронавируса.