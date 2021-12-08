Фонд Цукерберга и его жены направит 3,4 млрд долларов на медицину

Благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI), основанный главой Meta Platforms (ранее Facebook) Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан, в ближайшие 10-15 лет вложит до 3,4 млрд долларов США в программы в сфере здравоохранения.

Благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI), основанный главой Meta Platforms (ранее Facebook) Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан, в ближайшие 10-15 лет вложит до 3,4 млрд долларов США в программы в сфере здравоохранения.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Из этой суммы 500 млн долларов за 15 лет получит новый институт при Гарвардском университете, занимающийся искусственным интеллектом. Институт назовут в честь матери бизнесмена Карен Кемпнер Цукерберг.

Еще 600-900 млн долларов будет предоставлено создаваемому при CZI институту биомедицинских визуализаций, сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя фонда Джеффа МакГрегора.

Кроме того, 1 млрд долларов получит программа Chan Zuckerberg Biohub Network, нацеленная на объединение усилий научно-исследовательских учреждений для решения важнейших научных проблем.

Некоммерческий исследовательский центр CZI получит от 800 млн до 1 млрд долларов на разработку новых методов лечения различных заболеваний.

CZI была основана в 2015 году. Цукерберг и его супруга обещали со временем передать организации 99% своих акций Meta.