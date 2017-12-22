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    Физиотерапический центр Дуздаг в Нахчыване будет реорганизован

    Распоряжение вступит в силу первого января 2018 года

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Физиотерапический центр Дуздаг при министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизован.

    Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал председатель Верховного Меджлиса автономной республики Васиф Талыбов.

    В соответствие с распоряжением, Физиотерапическому центру Дуздаг будет дан статус публичного лица. Кабинету министров автономной республики на основании первой части распоряжения поручено утвердить устав публичного лица, с учетом предложений министерства здравоохранения перевести имущество и оборудование Физиотерапического центра Дуздаг на баланс публичного лица, министерству налогов автономной республики поручено зарегистрировать публичное лицо в государственном реестре.

    Распоряжение вступит в силу первого января 2018 года. 

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