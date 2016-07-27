​Физиотерапевт: Кондиционер оказывает негативное влияние на нервную систему

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В жаркую погоду население часто пользуется кондиционером, который самое негативное влияние оказывает на нервную систему.

Об этом Report заявил физиотерапевт Заур Алиев.

Он отметил, что нервы не любят холод, они чаще страдают от кондиционера при наличии повреждений или сдавления. Помимо этого, кондиционер может стать причиной воспаления дыхательной системы.

Физиотерапевт добавил, что кондиционер должен осуществлять нормальную регуляцию воздуха. Так, если, например, на улице стоит высокая погода, нельзя слишком охлаждать воздух в помещении: "Если на открытом воздухе температура составляет 38-39 градусов тепла, то в помещении температура должна быть на отметке 20-22 градусов. Температура ниже этого показателя может оказать негативное влияние на нервную систему и на другие органы".

По словам врача, следует вовремя очищать фильтрационные системы кондиционера. Приборы с неполадками в системе фильтрации снижают качество воздуха внутри помещения, что вредно для людей с проблемами дыхательных путей.