Финляндия дополнительно выделила 1 млн. евро на борьбу с вирусом Эбола

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Финляндия приняла решение дополнительно выделить 1 млн. евро гуманитарной помощи на борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ) в Западной Африке. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Эти средства будут распределяться через Международный комитет Красного креста. Таким образом, всего на данный момент финские власти направили на эти цели почти 4 млн. евро. Кроме того, более 7 млн. они перечислили специально созданному в октябре прошлого года Фонду ООН по борьбе с вирусом.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространение БВВЭ в Западной Африке замедлилось. За последние три недели в Сьерра-Леоне было зарегистрировано 463 новых случая болезни, в Гвинее - 109, в Либерии - 21 - это самые низкие показатели за последние три-четыре месяца.

По данным ВОЗ, всего с момента начала эпидемии вирусом Эбола в Западной Африке заразились 21797 человек. Из них 8524 - в Либерии, 10,4 тыс. - в Сьерра-Леоне, 2873 - в Гвинее.