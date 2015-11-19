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    Фармацевтическая компания выдвинула против министерства налогов иск на сумму 57 тыс. манатов

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Folium Farm подало в суд на Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов. 

    Как сообщает Report, ООО выдвинуло иск о частичной ликвидации акта департамента, списании задолженности налоговой и финансовой санкции, и взыскании с ответчика выплаты от 21 ноября 2014 году в размере более 57 311 манатов. 

    2-й Бакинский административно-экономический суд отклонил иск. Не согласившись с решением, компания Folium Farm подала апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

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