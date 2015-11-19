Фармацевтическая компания выдвинула против министерства налогов иск на сумму 57 тыс. манатов

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Folium Farm подало в суд на Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов.

Как сообщает Report, ООО выдвинуло иск о частичной ликвидации акта департамента, списании задолженности налоговой и финансовой санкции, и взыскании с ответчика выплаты от 21 ноября 2014 году в размере более 57 311 манатов.

2-й Бакинский административно-экономический суд отклонил иск. Не согласившись с решением, компания Folium Farm подала апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.