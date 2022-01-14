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Фариз Бабаев: В Азербайджане будет осуществляться пересадка органов умерших

Фариз Бабаев: В Азербайджане будет осуществляться пересадка органов умерших В Азербайджане с 1 января текущего года вступил в силу закон о трансплантации органов умерших. Для решения вопросов, вытекающих из закона, создана комиссия по этике.
Здоровье
14 января 2022 г. 15:40
Фариз Бабаев: В Азербайджане будет осуществляться пересадка органов умерших

В Азербайджане с 1 января текущего года вступил в силу закон о трансплантации органов умерших. Для решения вопросов, вытекающих из закона, создана комиссия по этике.

Как передает Report, об этом сообщил директор Республиканской клинической урологической больницы имени академика М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, в настоящее время создается социально-правовая база вопроса: «К этой работе привлечены и религиозные деятели. В ближайшее время эта база будет создана, и будет активно осуществляться трансплантация органов умерших».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda meyitdən orqan köçürülməsi prosesinə din xadimləri də cəlb olunub

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