ФАО: Азербайджанский институт пищевой безопасности располагает самыми передовыми лабораториями

"Лаборатории Института пищевой безопасности - одни из самых передовых в мире".

"Лаборатории Института пищевой безопасности - одни из самых передовых в мире".

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй сказал во время посещения лабораторий Института пищевой безопасности Азербайджана.

По его словам, исследования в лабораториях института проводятся на самом профессиональном уровне: "Я увидел здесь оборудование последнего поколения, чему нельзя не позавидовать. Помимо приборов и оборудования, обследования проводятся с высоким профессионализмом на основе международных методик".

Цюй Дунъюй отметил, что деятельность этих лабораторий имеет большое значение для Азербайджана: "Персонал здесь профессиональный, компетентный, а также есть все необходимые условия и оборудование. Кроме того, соблюдаются специальные кодексы и рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, что тоже очень важно".