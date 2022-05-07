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ФАО: Азербайджанский институт пищевой безопасности располагает самыми передовыми лабораториями

ФАО: Азербайджанский институт пищевой безопасности располагает самыми передовыми лабораториями "Лаборатории Института пищевой безопасности - одни из самых передовых в мире".
Здоровье
7 мая 2022 г. 12:26
ФАО: Азербайджанский институт пищевой безопасности располагает самыми передовыми лабораториями

"Лаборатории Института пищевой безопасности - одни из самых передовых в мире".

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй сказал во время посещения лабораторий Института пищевой безопасности Азербайджана.

По его словам, исследования в лабораториях института проводятся на самом профессиональном уровне: "Я увидел здесь оборудование последнего поколения, чему нельзя не позавидовать. Помимо приборов и оборудования, обследования проводятся с высоким профессионализмом на основе международных методик".

Цюй Дунъюй отметил, что деятельность этих лабораторий имеет большое значение для Азербайджана: "Персонал здесь профессиональный, компетентный, а также есть все необходимые условия и оборудование. Кроме того, соблюдаются специальные кодексы и рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, что тоже очень важно".

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Версия на английском языке ФотоFAO: Azerbaijan Food Safety Institute has most advanced laboratories
Версия на азербайджанском языке ФотоFAO: “Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu dünyanın ən qabaqcıl laboratoriyalarına malikdir”

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