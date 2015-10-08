Ежегодно число людей с плохим зрением увеличивается на 45 тыс. человек

Баку. 8 октября. REPORT. AZ / Сегодня Всемирный день зрения.
Как сообщает Report, Всемирный день зрения (World Sight Day) ежегодно отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВАОЗ) каждый второй четверг октября.
Эта дата включена в календарь для привлечения внимания мира к вопросам, связанным с реабилитацией теряющих зрение и имеющих проблемы со зрением людей.
Как заявили в Международном агентстве по профилактике слепоты, около 41 млн. из 300 млн. людей с этим недугом страдают слепотой. Из них 82% - люди старше 50-ти лет.
19 млн. имеющих проблемы со зрением людей - дети, 1,5 млн. из которых полностью лишены зрения.
Ежегодно число лиц с плохим зрением увеличивается на 45 тысяч.
Отметим, что слепота - это полная потеря зрения. Основными причинами хронической слепоты являются такие заболевания, как катаракта, глаукома, связанная со старением дегенерация желтого пятна сетчатки глаза, пятно на роговице глаза, травмы, врожденная слепота.
В мире также широко распространены случаи слепоты в результате возрастных изменений и неконтролируемого сахарного диабета.
По мнению специалистов, при своевременном обследовании и лечении в 80% потерю зрения можно предотвратить.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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