Ежегодно от вызванных гриппом осложнений умирает 650 тыс. человек

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Ежегодно 650 тыс. человек умирают от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом. Как передает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшему риску подвержены люди старше 75 лет, а также жители беднейших регионов планеты. По данным ВОЗ, чаще всего в результате осложнений, вызванных гриппом, умирают в Африке к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Обнародованные сегодня данные значительно превышают предыдущие подсчеты, сделанные более 10 лет назад. Тогда общемировое число смертей от гриппа составляло от 250 до 500 тыс.

В ВОЗ рекомендуют ежегодно делать прививку от гриппа, чтобы избежать как самого заболевания, так и возможных осложнений. Вакцинация особенно важна для пожилых людей, беременных женщин и медицинских работников.