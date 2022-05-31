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Ежегодно окружающую среду загрязняют около 4,5 трлн фильтров от сигарет

Ежегодно окружающую среду загрязняют около 4,5 трлн фильтров от сигарет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны добиваться от табачной индустрии возмещения наносимого здоровью людей и природе ущерба.
Здоровье
31 мая 2022 г. 08:58
Ежегодно окружающую среду загрязняют около 4,5 трлн фильтров от сигарет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны добиваться от табачной индустрии возмещения наносимого здоровью людей и природе ущерба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это отмечается в докладе ВОЗ, опубликованном во вторник в Женеве.

Согласно докладу, табак уносит ежегодно более 8 млн жизней, в атмосферу попадает 84 млн тонн углекислого газа, окружающую среду загрязняют почти 4,5 трлн фильтров от выкуренных сигарет.

Публикация доклада "Табак: отравление нашей планеты" приурочена к отмечаемому ВОЗ 31 мая Всемирному дню без табака. Согласно приведенным в нем данным, "стоимость табачной индустрии для мира измеряется ежегодно более чем 8 млн жизней, вырубкой 600 млн деревьев, использованием 200 тыс гектаров земли и 22 млрд тонн воды". В атмосферу попадает 84 млн тонн углекислого газа, окружающую среду загрязняют около 4,5 трлн сигаретных фильтров.

Авторы доклада напоминают, что выращивание табака в основном распространено в странах с низкими и средними доходами на душу населения, в которых "вода и возделываемые земли часто крайне необходимы для производства продовольствия". Однако вместо этого вода и земля используются для выращивания табака, "и при этом все больше участков земли расчищаются от лесов", констатировали в ВОЗ.

Как отметили в организации, расходы по очистке природной среды от загрязнения, связанного с деятельностью табачной промышленности, "ложится скорее на налогоплательщиков, нежели на саму индустрию". В Китае, по оценкам экспертов, такие расходы составляют около 2,6 млрд долларов в год, в Индии - около 766 млн, в Бразилии и Германии - более 200 млн. ВОЗ считает, что в отношении табачной промышленности следует применять правило: "Те, кто загрязняет - платит". Всемирная организация призывала страны помочь фермерам, выращивающим табак, перейти на производство других сельскохозяйственных культур. Кроме того, по мнению ВОЗ, государства должны помогать курящим людям отказаться от вредной привычки.

Напомним, что отмечаемый 31 мая Всемирный день без табака был провозглашен в 1988 году на 42-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

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