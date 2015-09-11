ВОЗ: Казахстан и Туркменистан входят в список стран мира с самыми высокими показателями самоубийств

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Ежегодно 800 тыс. человек добровольно сводят счеты с жизнью. Как сообщает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с Всемирным днем предотвращения самоубийств, который отмечается 10 сентября.

Эксперты ВОЗ отмечают, что в последние годы наблюдается рост числа самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. 75 процентов всех случаев самоубийств в мире произошли в странах с низким и средним уровнем дохода.

В Европейском регионе ВОЗ на суицид приходится около 17 процентов всех случаев смерти среди детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет. Самые высокие показатели самоубийств в регионе - в Литве, где счеты с жизнью сводят 28 человек из 100 тысяч.

В список государств мира с самыми высокими показателями самоубийств входят также Казахстан и Туркменистан.