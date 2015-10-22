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    Ежегодно 2,1 млн. женщин умирают от сахарного диабета

    Более 60 млн. беременных являются носителями сахарного диабета

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Ежегодно в мире умирают 2,1 млн. женщин, страдающих сахарным диабетом.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данное заболевание в период беременности угрожает здоровью матери и плода. 

    Согласно информации, более 60 млн. беременных являются носителями сахарного диабета. Ежегодно из-за сахарного диабета умирают 2,1 млн. женщин. 

    В течение следующих 20 лет прогнозируется значительный рост числа больных сахарным диабетом женщин, в частности на Ближнем Востоке и Африке.  

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