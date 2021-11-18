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Европейские страны начали вводить локдауны для непривитых от COVID-19

Европейские страны начали вводить локдауны для непривитых от COVID-19 На этой неделе несколько европейских государств объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Здоровье
18 ноября 2021 г. 21:12
Европейские страны начали вводить локдауны для непривитых от COVID-19

На этой неделе несколько европейских государств объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первыми на такой шаг решились власти Австрии.

Ограничения вступили в силу в ночь с 14 на 15 ноября. Теперь те, у кого нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины. К таковым относятся поход на работу или учебу, посещение врача, поход в магазин или аптеку, прогулка.

За соблюдением мер будет следить полиция.

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