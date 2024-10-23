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Европейские биологи выявили молекулу, подавляющую рост детского рака печени

Европейские биологи выявили молекулу, подавляющую рост детского рака печени Молекулярные биологи из Европы выяснили, что рост клеток гепатобластомы, агрессивной формы рака печени, поражающей в основном детей, можно остановить при помощи ранее открытой короткой молекулы WNTinib.
Здоровье
23 октября 2024 г. 06:18
Европейские биологи выявили молекулу, подавляющую рост детского рака печени

Молекулярные биологи из Европы выяснили, что рост клеток гепатобластомы, агрессивной формы рака печени, поражающей в основном детей, можно остановить при помощи ранее открытой короткой молекулы WNTinib.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Европейской организации изучения и лечения рака (EORTC).

"Проведенные нами испытания на трех разных доклинических моделях показали, что созданный нами препарат значительным образом замедлил рост опухолей и продлил время жизни животных с гепатобластомой. Это указывает на возможность создания новых терапий, которые значительным образом повысят шансы на выживание для детей с подобной формой опухолей", - заявила научный сотрудник Университетского госпиталя Барселоны (Испания) Угне Бальсевичюте, чьи слова приводит пресс-служба EORTC.

Бальсевичюте и другие ученые пришли к такому выводу при проведении экспериментов с веществом WNTinib, который был ранее открыт исследователями из Барселоны и учеными из США при проведении опытов с трехмерными культурами раковых клеток печени. В ходе этих экспериментов ученые проследили за тем, как на рост опухолей влияли созданные ими короткие молекулы, похожие по структуре на противораковые препараты регорафениб и сорафениб.

Эти опыты указали на то, что одна из синтезированных биологами молекул подавляла рост тех опухолевых клеток печени, в чьей ДНК присутствуют мутации в гене CTNNB1. Подобные "опечатки" в структуре генома почти всегда возникают при развитии детской гепатобластомы, что натолкнуло ученых на мысль изучить действие WNTinib на образцы трех разных форм этой опухоли, которые были имплантированы в тело мышей.

Проведенные биологами опыты показали, что данное вещество примерно на 23-46% замедлило рост новообразований, в результате чего получавшие его мыши прожили в среднем вдвое дольше, чем особи из контрольной группы. Более того, трем грызунам удалось полностью избавиться от одного из подтипов гепатобластомы (TT001) и прожить более трех месяцев после начала наблюдений, тогда как все их сородичи из контрольной группы погибли через 20 дней.

В ближайшее время ученые планируют уточнить то, как именно WNTinib воздействует на опухолевые клетки и какие другие гены, помимо CTNNB1, подавляет или стимулирует данный препарат. Понимание этого позволит усилить действие этого вещества на гепатобластому и дополнительно повысить эффективность противораковой терапии, подытожили Бальсевичюте и другие ученые.

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