Еврокомиссия подписала контракт на поставки вакцины Novavax в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) одобрила использование вакцины от COVID-19 компании Novavax в ЕС и подписала контракт на поставку 200 млн доз препарата странам сообщества.

Еврокомиссия (ЕК) одобрила использование вакцины от COVID-19 компании Novavax в ЕС и подписала контракт на поставку 200 млн доз препарата странам сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия одобрила применение в ЕС седьмой вакцины - Novavax. Это расширяет наш портфель вакцин и включает в него новую технологическую платформу, демонстрирующую обнадеживающие клинические результаты", - написала в Twitter Кириакидес. "Мы утвердили новый контракт на 200 млн доз вакцины Novavax, которая уже успешно испытана против новых штаммов коронавируса", - написала фон дер Ляйен.

В 2020 году Еврокомиссия подписала контракты на поставку в ЕС свыше 2 млрд доз вакцин от шести западных фармакологических компаний - даже до того, как завершились их клинические исследования. Из этих компаний только четыре смогли успешно завершить разработку вакцин и пройти сертификацию по ускоренной процедуре в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). При этом одна из них - AstraZeneca - не выполнила обязательства по контракту.