О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еврокомиссия подписала контракт на поставки вакцины Novavax в ЕС

Еврокомиссия подписала контракт на поставки вакцины Novavax в ЕС Еврокомиссия (ЕК) одобрила использование вакцины от COVID-19 компании Novavax в ЕС и подписала контракт на поставку 200 млн доз препарата странам сообщества.
Здоровье
4 августа 2021 г. 18:56
Еврокомиссия подписала контракт на поставки вакцины Novavax в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) одобрила использование вакцины от COVID-19 компании Novavax в ЕС и подписала контракт на поставку 200 млн доз препарата странам сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия одобрила применение в ЕС седьмой вакцины - Novavax. Это расширяет наш портфель вакцин и включает в него новую технологическую платформу, демонстрирующую обнадеживающие клинические результаты", - написала в Twitter Кириакидес. "Мы утвердили новый контракт на 200 млн доз вакцины Novavax, которая уже успешно испытана против новых штаммов коронавируса", - написала фон дер Ляйен.

В 2020 году Еврокомиссия подписала контракты на поставку в ЕС свыше 2 млрд доз вакцин от шести западных фармакологических компаний - даже до того, как завершились их клинические исследования. Из этих компаний только четыре смогли успешно завершить разработку вакцин и пройти сертификацию по ускоренной процедуре в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). При этом одна из них - AstraZeneca - не выполнила обязательства по контракту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
4 августа 2021 г. 18:30
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
4 августа 2021 г. 18:04
Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане
Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане
4 августа 2021 г. 16:01
МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной
МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной
4 августа 2021 г. 15:19
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе
4 августа 2021 г. 14:15
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках
4 августа 2021 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на август
Прогноз погоды в Азербайджане на август
4 августа 2021 г. 11:45
В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача
В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача
4 августа 2021 г. 11:11
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 38 человек
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 38 человек
4 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi