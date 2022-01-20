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Еврокомиссар призвала беременных вакцинироваться от COVID-19

Еврокомиссар призвала беременных вакцинироваться от COVID-19 Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду призвала к вакцинации беременных женщин, чтобы защитить своих детей и себя.
Здоровье
20 января 2022 г. 15:00
Еврокомиссар призвала беременных вакцинироваться от COVID-19

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду призвала к вакцинации беременных женщин, чтобы защитить своих детей и себя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вакцины эффективно снижают госпитализации и смертность беременных женщин. Мы должны донести до будущих матерей сообщение о том, что вакцины защищают матерей и их детей", - заявила она журналистам в Брюсселе.

Говоря об обязательной вакцинации, еврокомиссар сказала, что такая дискуссия имеет смысл, но не Брюссель будет говорить государствам-членам ЕС о принудительной вакцинации.

"Государства-члены лучше знают, что лучше для них, исходя из их ситуации", - сказала Кириакиду.

Она сообщила также, что обсуждение возможной четвертой дозы вакцины продолжается, и подчеркнула важность бустерной дозы.

Кириакиду сообщила, что около 70% населения полностью привиты, около 40% сделали ревакцинацию, а после одобрения вакцин для детей привиты частично 23% детей до 18 лет.

Еврокомиссар сообщила, что в пятницу председательствующая в Евросоюзе Франция созывает неофициальное совещание для обсуждения стратегий вакцинации и возможной необходимости дополнительных бустерных доз.

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