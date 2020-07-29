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Эта привычка повышает риск сердечного приступа

Эта привычка повышает риск сердечного приступа 1009 Привычка долго смотреть телевизор повышает риск сердечного приступа. Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, к такому заключению пришли британские ученые. По информации, в эксперименте приняли участие около 500 тыс. добровольцев в возрасте
Здоровье
29 июля 2020 г. 15:16
Эта привычка повышает риск сердечного приступа

Привычка долго смотреть телевизор повышает риск сердечного приступа.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, к такому заключению пришли британские ученые.

По информации, в эксперименте приняли участие около 500 тыс. добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет. В своих анкетах они отметили, как долго ежедневно проводят время перед телевизором.

Согласно итогам расследования, вероятность сердечного приступа у проводящих ежедневно более 2 часов перед телевизором растет на 8%, вероятность умереть от других причин – 5%. Кроме того, расследование показало, что ежедневная часовая прогулка снижает риск смерти на 10%.

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Версия на азербайджанском языке Bu vərdiş ürəktutması riskini artırır

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