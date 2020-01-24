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Есть ли в Азербайджане риск заражения коронавирусом?

Есть ли в Азербайджане риск заражения коронавирусом?

"Приезжающие из Китая в Азербайджан обязательно должны проходить в аэропорту обследование на наличие коронавируса". 

Об этом Report сказал главный инфекционист страны Джалал Исаев. 

По его словам, отправляющиеся в Китай граждане Азербайджана также должны быть крайне осторожными.

"В Азербайджане существует риск заражения коронавирусом, так как очень часто наши граждане едут в Китай, а их граждане часто едут к нам. Приезжающих в Азербайджан из Китая нужно обязательно обследовать на наличие вируса". 

Отметим, что число случаев заражения коронавирусом в китайском городе Ухань превысило 830, число погибших достигло 26 человек.

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