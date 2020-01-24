Есть ли в Азербайджане риск заражения коронавирусом?

"Приезжающие из Китая в Азербайджан обязательно должны проходить в аэропорту обследование на наличие коронавируса".

Об этом Report сказал главный инфекционист страны Джалал Исаев.

По его словам, отправляющиеся в Китай граждане Азербайджана также должны быть крайне осторожными.

"В Азербайджане существует риск заражения коронавирусом, так как очень часто наши граждане едут в Китай, а их граждане часто едут к нам. Приезжающих в Азербайджан из Китая нужно обязательно обследовать на наличие вируса".

Отметим, что число случаев заражения коронавирусом в китайском городе Ухань превысило 830, число погибших достигло 26 человек.