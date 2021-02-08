Есть ли в Азербайджане случаи заражения COVID-19 после вакцинации?

Учреждение проводит вакцинацию в других регионах, включая Сумгайыт и Абшерон

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) прокомментировало вопрос о том, есть ли случаи заражения вирусом среди медицинских работников после вакцинации против коронавируса.

В ответ на запрос Report в TƏBIB сообщили, что учреждение проводит вакцинацию в других регионах, включая Сумгайыт и Абшерон.

"У медицинских работников, вакцинированных против COVID-19 в медицинских учреждениях в регионах, не было зарегистрировано последующего заражения вирусом".

Отметим, что с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации против коронавируса. На начальном этапе вакцинация была проведена среди работников здравоохранения, относящихся к группе риска.