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Есть ли в Азербайджане случаи заражения COVID-19 после вакцинации?

Есть ли в Азербайджане случаи заражения COVID-19 после вакцинации? Учреждение проводит вакцинацию в других регионах, включая Сумгайыт и Абшерон
Здоровье
8 февраля 2021 г. 16:07
Есть ли в Азербайджане случаи заражения COVID-19 после вакцинации?
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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) прокомментировало вопрос о том, есть ли случаи заражения вирусом среди медицинских работников после вакцинации против коронавируса.

В ответ на запрос Report в TƏBIB сообщили, что учреждение проводит вакцинацию в других регионах, включая Сумгайыт и Абшерон.

"У медицинских работников, вакцинированных против COVID-19 в медицинских учреждениях в регионах, не было зарегистрировано последующего заражения вирусом".

Отметим, что с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации против коронавируса. На начальном этапе вакцинация была проведена среди работников здравоохранения, относящихся к группе риска.

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