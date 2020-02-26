Есть ли среди госпитализированных в Грузии граждане Азербайджана?

В посольство Азербайджана в Грузии пока не поступало информации о размещении граждан Азербайджана в Тбилисскую больницу инфекционных заболеваний с подозрением на коронавирус.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве.

Отметим, что информация о том, есть ли среди госпитализированных граждане Азербайджана, уточняется.

Грузинские СМИ распространили информацию о размещении в Тбилисскую больницу инфекционных заболеваний 10 пациентов с подозрением на коронавирус.

Согласно информации, среди пациентов есть граждане Грузии, Китая, Ирана и Азербайджана.