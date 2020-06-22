Джалал Исаев: Если так будет продолжаться, аппаратов ИВЛ не хватит

"Сегодня в больницах много тяжелых пациентов, находящихся в критическом состоянии. В случае продолжения динамики роста числа зараженных, наступит день, когда аппаратов искусственной вентиляции легких не хватит".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал главный инфекционист страны Джалал Исаев.

По его словам, коронавирус стал более агрессивным: "Статистика тяжелых случаев среди молодых возросла. Примером этому служит состояние Бахрама Багирзаде. У него не было тяжелых заболеваний. Обычно вирус отрицательно сказывается на больных с сопутствующими заболеваниями".

К.Исаев отметил, что полностью устранить инфекцию, переходящую воздушно-капельным путем, невозможно:

"Самое важное, чтобы нынешнее здравоохранение смогло справиться с этим. Для качественного лечения статистика заболеваемости должна быть невысокой. Тем самым мы выиграем время. Даже если кто-то и не верит, ради гражданского долга он должен соблюдать правила".