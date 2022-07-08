В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями распространили совместное заявление.

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"Несмотря на то, что все усилия стран мира направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и профилактические меры, полностью предотвратить пандемию пока не удалось.

Согласно статистическим данным, зафиксированным в последние дни, наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошедшую неделю число случаев заболевания во всем мире увеличилось почти на 20 процентов. В результате важных превентивных мер, осуществляемых в нашей стране на фоне наблюдаемого в мире высокого роста, а также активного участия населения в процессе вакцинации, за последние несколько месяцев в Азербайджане была достигнута стабильная эпидемиологическая ситуация.

За последнюю неделю рост числа случаев заражения в Азербайджане составил 48%. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране тщательно контролируется органами здравоохранения. В случае роста динамики заражения возможно рассмотрение вопроса о принятии соответствующих мер.

Наряду с вакцинацией рекомендуется соблюдать правила особого карантинного режима. Поддержание дистанции и соблюдение правил личной гигиены - единственный способ защитить себя от болезни, независимо от мутации вируса".